Continua il 'Cittadella Street Food 2021': quattro serate dal 29 luglio al 1 agosto

Torna per il secondo "round" il 'Cittadella Street Food', il nuovo appuntamento che si svolge nella cornice del Parco della Cittadella di Pisa fino al prossimo settembre. Intanto a partire da oggi, giovedì 29 luglio, e fino al 1 agosto, sono previsti quattro giorni con musica e buon cibo. In particolare dalle ore 21 di sabato 31 luglio ad animare la serata sarà la tribute band 'Radio Freccia Pisa', mentre domenica 1 agosto è in programma la serata live anni 80 con i mitici 'GLADYS & Gentlemen'. L'ingresso è libero. Ampia e diversificata l'offerta gastronomica, con black angus, hamburger di scottona, polenta, lampredotto e ficattole, panini gourmet al tartufo, porchetta al tartufo e classica, pokè, osteria medievale, panino con il polpo e molti altri piatti pronti a soddisfare ogni palato. L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa.

