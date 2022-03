Collettivo lunAzione in 'Il colloquio' a La Città del Teatro

Sabato 26 marzo alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena 'Il Colloquo', lo spettacolo di Collettivo lunAzione vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, Premio Fersen alla regia 2021 e Finalista IN-BOX 2021.



Il Colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli.

In scena Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino con la regia di Eduardo Di Pietro, interpretano tre donne, tra tanti altri in coda, che attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.



La vita quotidiana della città non si è ancora risvegliata e dalla sospensione onirica della situazione, dagli scontri e dagli avvicinamenti reciproci, emerge la visione brutale di una realtà ribaltata.

La galera, un luogo alieno, in larga parte ignoto ed oscuro, si rivela un riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, sede di libertà surrogata.

In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche.



Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina – come la morte, – che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato che la pena sia inutile o ingiusta. Una pena, quella del carcere, che non è espiata solamente dal condannato ma anche da chi lo aspetta e che vive nell’attesa perché “Ce stanne spiragli 'e felicità. Pochi ma ce stanno.”



«Nel corso delle ricerche ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile.»



IL COLLOQUIO

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

aiuto regia Cecilia Lupoli

costumi Federica Del Gaudio

organizzazione Martina Di Leva

Residenza per artisti nei territori - Teatro Due Mondi, Faenza

uno spettacolo di Collettivo lunAzione

foto Malì Erotico



"Il Colloquio" sabato 26 marzo ore 21.00

Biglietti da 14 a 18€ +dp – Sala piccola - Durata 60 minuti

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina – Pisa



Prevendite Circuito Boxoffice e Ticketone e on line

Presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì anche 17-19

La biglietteria la sera di spettacolo aprirà alle 20.00

Info 050744400 - 3458212494