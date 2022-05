Comics&Science: showcase a Pisa

Martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, tornano gli appuntamenti itineranti di Comics&Science, con il prossimo showcase a Pisa, in collaborazione con l’Università di Pisa, l’IIT-CNR di Pisa, il Museo degli Strumenti per il Calcolo ed EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo.

Due giorni di incontri, mostre e attività immersi nel mondo di Comics&Science. Un evento che vedrà la partecipazione di alcuni tra gli autori più prolifici di Comics&Science: Leo Ortolani (Misterius, The Internet Issue, The Crystals Issue) e Gabriele Peddes (The Babbage Issue, The Nabbovaldo Issue, The Cyber Security Issue) oltre che naturalmente dei direttori Roberto Natalini (CNR) e Andrea Plazzi (Symmaceo).

L’evento è rivolto a tutti ma in particolare a scuole e istituti interessati a scoprire il mondo STEM attraverso la narrazione a fumetti. Per gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sono infatti previsti 4 slot di incontri su prenotazione fino a esaurimento posti.



Ecco le attività a cura del Museo degli Strumenti per il Calcolo e di CoderDojo:



MERCOLEDì 1 GIUGNO



“Caccia al Cifrario Nazista”

Workshop dove viene illustrato ai partecipanti il funzionamento della macchina Enigma, utilizzata durante la Seconda Guerra mondiale dall’esercito tedesco e decrittata con il contributo di Alan Turing.



“Programmare a fumetti!”

Incontro per imparare a programmare un’avventura grafica a fumetti e animare personaggi insieme ai mentor del Pisa CoderDojo! (L’evento è aperto anche ai docenti interessati alla didattica innovativa del coding tra i giovani).



• Slot 3, dalle ore 9:30 alle ore 11:15

• Slot 4, dalle ore 11:30 alle ore 13:00



A conclusione di ogni slot si potrà visitare la mostra di tavole Comics&Science in compagnia degli autori presenti e la mostra sull’informatica dal titolo "Hello World!" un percorso interattivo diviso in sei sezioni che illustrano l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche ai computer Apple, compreso un arco temporale che dalla seconda metà dell’Ottocento arriva fino agli anni 2000, passando per oggetti iconici come la Olivetti Programma 101 e l’Apple II.

La mostra "Hello World!" sarà aperta sia martedì 31 maggio che mercoledì 1 giugno, dalle 10:00 alle 18:00.



Programma

Martedì 31 maggio

• 9:00 - Accoglienza e registrazioni

• 9:30 - Saluti e presentazione giornata

• 9:45 - Introduzione al mondo Comics&Science

• 10:00 - Laboratorio didattico a cura di registro.it

• 10:45 - Visita guidata alla mostra

• 11:30 - Introduzione al mondo Comics&Science

• 11:45- Laboratorio didattico a cura di registro.it

• 12:30 - Visita guidata alla mostra

• 14:30 - Incontro con Leo Ortolani: Q&A, visita guidata alla mostra e firmacopie

• 18:00 - “Archimede Infinito” reading con disegno dal vivo di Gabriele Peddes



Mercoledì 1 giugno

• 9:00 - Accoglienza e registrazioni

• 9:30 - Saluti e presentazione giornata

• 9:45 - Introduzione al mondo Comics&Science

• 10:00 - Laboratorio didattico a cura di unipi

• 10:45 - Visita guidata alla mostra

• 11:30 - Introduzione al mondo Comics&Science

• 11:45 - Laboratorio didattico a cura di unipi

• 12:30 - Visita guidata alla mostra

• 14:30 - Comics&Science lab rivolto ai docenti partecipano: ego/virgo, Gabriele Peddes

• 18:00 -Conclusioni e saluti



Per partecipare si prega di segnalare il proprio interesse a: info@comicsandscience.it