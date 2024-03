Tornano i concerti di Quaresima e Pasqua dell'associazione Il Mosaico

Torna il tradizionale appuntamento con il ciclo di concerti nel periodo quaresimale e pasquale organizzati dall’Associazione Culturale Il Mosaicoin collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Vicopisano.

Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città e a Vicopisano: quest’anno la chiesa del Carmine (recentemente restaurata), la cappella di Sant’Agata, la Pieve di Santa Maria a Vicopisano, la Chiesa di San Michele degli Scalzi e il teatro Verdi.

Giunti ormai alla XIIª edizione, il ciclo di concerti non prevede solo momenti musicali e culturali, ma offre anche un’occasione di preghiera e meditazione nel tempo 'forte' della Quaresima e di festeggiamento per la Pasqua, la solennità più importante per il cristiano, certezza della nostra resurrezione. I concerti riprendono l’antica usanza di offrire momenti di riflessione e spiritualità nel periodo quaresimale (un tempo coincidente con la sospensione dell’attività teatrale), mutuando l’esperienza del 'Concert Spirituel' del ‘700.

Come da tradizione, i concerti sono ad ingresso libero, grazie al contributo fondamentale della Fondazione PISA e a quelli di altri sponsor, consentendo così ai partecipanti di lasciare la propria libera e volontaria offerta per la Caritas diocesana.

Il programma prevede:

Domenica 24 marzo – Domenica delle Palme – Lettura della Passione di Marco intercalata dai mottetti eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Pisa, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine, recentemente riaperta dopo il lungo restauro Lunedì 25 marzo Lunedì Santo, Festa dell’Annunciazione, in occasione del Capodanno Pisano, meditazioni quaresimali 'Ab incarnatione Christi', con Lisetta Rossi all’arpa, presso Cappella di Sant’Agata, Pisa Mercoledì 27 marzo - Mercoledì Santo, 'Stabat Mater' di Karl Jenkins con illustrazione dei restauri recentemente conclusi sulla Deposizione di Cristo, presso Pieve di Santa Maria, Vicopisano Domenica 14 aprile – III Domenica di Pasqua – Concerto di Pasqua del Coro Polifonico 'San Nicola' di Pisa, con esecuzione del Gloria di Antonio Vivaldi e l’esecuzione inedita dei Salmi 'Dixit Dominus', 'Laudate Dominum' e 'Confitebor' di Filippo Maria Gherardeschi, per coro e orchestra, presso la chiesa di San Michele degli Scalzi, Pisa. Domenica 19 maggio –Concerto di Pentecoste, esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, Gianni Bicchierini, pianoforte, Orchestra Archè, direttore Francesco Pasqualetti, presso Teatro 'Giuseppe Verdi', Pisa. Un evento eccezionale per la città di Pisa e la Toscana.

Ai cinque appuntamenti si aggiunge il tradizionale concerto pasquale all’interno della Casa Circondariale di Pisa, appositamente riservato per i detenuti e operatori, che si svolgerà al mattino del Lunedì Santo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 351-6327668 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica ricbusc@tiscali.it.