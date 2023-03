Concerti della Normale: l'Accademia Strumentale Italiana si esibisce sulle note di Bach

Martedì 21 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa, torna la stagione concertistica della Scuola Normale Superiore. L’Accademia Strumentale Italiana, ensemble composto da un violino, tre viole, un violone, un organo, si esibirà nel capolavoro di Johann Sebastian Bach, l’Arte della fuga, con Alberto Rasi alla direzione. Iniziata nei primi anni '40 ed elaborata nel 1749-1750, l’Arte della fuga (Die Kunst der Fuge, BWV 1080), non è mai stata completata a causa della morte dell’autore. E' costituita da diciotto canoni e fughe, composte rigorosamente a partire dal medesimo tema, anche se trasformato, e scritte in maniera da essere aperte a esecuzioni con strumenti differenti (da quelli a tastiera all’orchestra).

Canoni e fughe crescono progressivamente di complessità, mostrando tecniche contrappuntistiche maneggiate con estrema capacità. Un’opera apicale nella produzione bachiana, testimonianza di uno degli aspetti centrali dello stile del musicista e compositore tedesco: la tensione a esplorare tutte le direzioni implicite in una situazione musicale, per mostrare la complessità armonica indefinita implicata in temi semplici e chiari.

Nata a Verona, con l’intento di ricreare l’atmosfera di antiche e illustri Accademie, l’Accademia Strumentale Italiana è da molti anni presente nei più importanti Festival internazionali: il suo repertorio è quello della musica vocale e strumentale fra Rinascimento e Barocco, cui gli esecutori si accostano con rigore filologico. E' composta da Rossella Croce al violino, Alberto Rasi alla viola da gamba soprano, Claudia Pasetto alla viola da gamba tenore, Paolo Biordi alla viola da gamba bassa, Michele Zeoli al violone, Luca Guglielmi all’ organo. Dal 1991 è diretta dal maestro Alberto Rasi. Prossimo appuntamento con I Concerti della Normale, giovedì 23 marzo: la cantante Alice, che con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello, si esibirà in repertorio di componimenti Franco Battiato.