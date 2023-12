Concerto coro Goccia di voci it - Polifonie dal mondo

Il coro Goccia Di Voci IT si esibisce in un concerto dedicato alle POLIFONIE DEL MONDO, dall'Africa all'Est Europa fino ai Caraibi e non solo: un vero e proprio viaggio cantato!



L'appuntamento è per venerdì 22 dicembre h 21, nel suggestivo Teatro Sant'Andrea di Pisa, ubicato nella chiesa romanica di Sant'Andrea.





Goccia di Voci è un coro polifonico a cappella fondato nel 1996 da Oskar Boldre sul territorio svizzero.

Viene proposto un repertorio per curiosi e ricco di curiosità, che suggerisce un ascolto che coinvolge spirito e corpo, intelletto ed emozioni, trasmettendo la gioia e la felicità del canto. Il coro è usato come una piccola orchestra timbrica: la voce diventa strumento, spesso si inventano nuovi idiomi fatti di colori vocali e tanto ritmo, inclusi brani con tempi dispari.



Negli anni i cori sono diventati tre, dislocati in varie parti della Svizzera. A partire dal 2018 nascono i cori Goccia di Voci It a Lucca, Livorno, Bologna, Pisa e Firenze, fondati e diretti da Lorenzo Sansoni.