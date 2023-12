Concerto delle voci bianche al Teatro di Pisa

Un coro di bambini annuncia il Natale: giovedì 21 dicembre il Teatro di Pisa invita al Concerto di Natale con i canti della tradizione eseguiti dal Coro di voci Bianche Bonamici. L’appuntamento è alle ore 18 nella Sala Titta Ruffo e vola verso il tutto esaurito. I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per i bambini sotto i 12 anni) sono in vendita al Botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico (050.941188), su www.vivaticket.com.

Il programma presenta un repertorio di canti tradizionali natalizi a più voci con l’accompagnamento del pianoforte. Alcuni brani saranno segnati in LIS (lingua italiana dei segni) nell’ambito del progetto di inclusione e integrazione Coro Mani bianche.

Costituito da 48 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, il Coro Bonamici è stato fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto che lo dirige. Tra le prime attività in programma per il ventennale del 2024, il Coro sarà protagonista della Bohème, quarto titolo della Stagione Lirica del Teatro di Pisa, in scena i prossimi 2 e 4 febbraio.

Il coro si è esibito in numerosi concerti per l’Unicef, l’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella, l’Associazione Italiana contro leucemia, linfoma e mieloma, il Teatro Verdi di Pisa, la Gipsoteca; ha collaborato con numerose istituzioni come l’Opera della Primaziale Pisana in occasione dei concerti di Natale 2017, 2018 e 2019.

Dal 2014 ha dato vita al progetto di inclusione Coro Mani Bianche grazie alla collaborazione tra la direttrice Angelica Ditaranto e la linguista Laura Mazzoni che cura la traduzione in LIS (lingua italiana dei segni) dei brani cantati. I coristi, durante l’esecuzione dei brani, si esprimono anche attraverso la gestualità delle mani indossando dei guanti bianchi e traducendo per i sordi il contenuto del testo. Il Coro ha realizzato due incisioni discografiche, uno di canti di autori contemporanei e uno di canti natalizi.