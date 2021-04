Concerto 'Resistenze d'istanti' per il 25 Aprile

L'Arci Comitato 25 Aprile, storico organizzatore della Festa della Liberazione a Fornacette in provincia di Pisa, che negli ultimi anni, nel corso delle 15 edizioni dal vivo ha radunato decine di migliaia di partecipanti per il 'concertone' e per le manifestazioni collaterali della giornata. Come per lo scorso anno, l’evento è costretto a trasferirsi da Piazza della Resistenza alla piazza virtuale, con l’obiettivo di far vivere comunque per questa giornata i temi della Resistenza, dell’antifascismo e della libertà.

"Quest’anno, faremo un ulteriore passo avanti, rispetto allo scorso - spiegano gli organizzatori - tornando ad un grande evento di musica dal vivo, in diretta, intitolato 'Resistenze d'istanti' e che verrà trasmesso sui nostri profili Facebook e Youtube, e su Punto Radio Cascina a partire dalle 18". Gli artisti, nel pieno rispetto delle norme anti-covid e ovviamente senza pubblico, si alterneranno sul palco del palco allestito presso il Circolo Operaio Arci di Fornacette. Ci saranno Finaz&Nuto, Roy Paci, Petra Magoni, Matti delle Giuncaie, Peppe Voltarelli, Francesco Fry Moneti, Borrkia, Gaudats Junk Band e Radio Lausberg. "Per noi e per gli artisti - aggiungono gli organizzatori - sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Erriquez, leader della Bandabardò, uomo e poeta che più volte con la sua arte e il suo impegno ha illuminato il palco del nostro 25 Aprile".

Appuntamento dunque domenica 25 aprile a partire dalle 18 sulle pagine social del Comitato 25 Aprile di Fornacette o sulle frequenze di Punto Radio Cascina (91.1-91.6 Fm).