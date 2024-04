Conferenza 'Le lacrime di San Pietro. Arte, letteratura, musica sul tema del pentimento'

Nel pomeriggio di giovedì 18 aprile, presso l'Auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana, Marco Collareta, Elisa Squicciarini e Marco Barsacchi dialogheranno sul tema del pentimento tra arte e fede, accostando per la prima volta alle arti visive anche musica e poesia.

La conferenza trae spunto dall'episodio evangelico del rinnegamento di Pietro. I vangeli canonici ricordano come la notte del giovedì santo, dopo la cattura di Gesù nell'orto degli olivi, l'apostolo Pietro abbia negato per ben tre volte di conoscerlo e si sia amaramente pentito solo dopo che il ripetuto canto del gallo gli rammentò le parole con cui il Signore gli aveva profetizzato un così riprovevole rinnegamento. L'episodio è stampato nella mente di tutti, ma non a tutti è noto che in età controriformistica godé di una particolare attenzione a livello di tutte le arti. La cosa ebbe inizio con un lungo poemetto in ottave dell'italiano Luigi Tansillo, il cui titolo, Le lagrime di San Pietro, rintocca nel titolo dell'iniziativa che qui viene segnalata. Alcuni dei versi più pregnanti di quell'ammiratissima opera letteraria vennero messi in musica dal fiammingo Orlando di Lasso, la cui fama internazionale molto giovò alla diffusione del tema. Si capisce che, passando alle arti visive, il pianto con cui il principe degli apostoli espresse il suo dolore e il suo pentimento sia stato all'origine di alcuni capolavori di El Greco, Guido Reni ed altri protagonisti di primo piano della pittura europea tra manierismo e barocco.