Contemporary now / Forma, segno e colore @GamecPisa

Si inaugurerà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 17,30 (ternime ore 20), presso gli spazi espositivi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa, a cura di Massimiliano Sbrana, sul Lungarno Mediceo al n.26, la mostra "CONTEMPORARY NOW / Forma, Segno e Colore" in cui un gruppo di noti ed apprezzati artisti internazionali si confronterà sul tema dell'arte informale e astratta.



Forma, segno e colore sono tre elementi fondamentali dell'espressione artistica, soprattutto nell'ambito dell'arte informale e astratta. L'arte informale si caratterizza per la rottura con le convenzioni figurative e la ricerca di una libertà espressiva attraverso l'uso di materiali, tecniche e gesti spontanei. L'arte astratta, invece, si basa sull'eliminazione di ogni riferimento al mondo reale e sulla creazione di forme, segni e colori puramente geometrici o lirici. Entrambe le tendenze hanno avuto una grande diffusione nel Novecento, in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, e hanno influenzato molti artisti italiani ed internazionali. Tra i principali esponenti dell'arte informale possiamo citare Alberto Burri, Emilio Vedova, Lucio Fontana, Jean Dubuffet, Jackson Pollock e Willem de Kooning. Tra i maggiori rappresentanti dell'arte astratta ricordiamo Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Mark Rothko e Barnett Newman.



Questo gruppo eterogeno di autori contemporanei si confronta quindi con queste tematiche, esplorando le infinite possibilità creative offerte da questi linguaggi. Le loro opere sono esposte in una mostra collettiva che vuole essere un omaggio alla storia e sopratutto all'attualità dell'arte informale e astratta in cui l'artista non si preoccupa di rappresentare la realtà oggettiva, ma di trasmettere le proprie emozioni, sensazioni e visioni attraverso la composizione, il ritmo e il contrasto di forme, linee e colori.



Ecco gli artisti presenti in questa mostra:

Abbagnara Marco, Antar, Beccaro Bruno, Bracciotti Michele, Brunn Munch Tove, D'Agord Monica Anna, D'Agosto Daniela, Galiardi Giovanni, Gammarota Annarita, Lorusso Antonietta, Marin Luca Maria, Mordeglia Fabio, Pacini Omar, Pannunzio Maria Teresa, Pasquali Gisella, Pidello Caser Bruna, Poli Giovanni, Ricci Laura, Romero Loredana, Sbolci Renzo, Schiavo Louis, Semino Claudio, Tarabella Marzia, Zanoskar Jana.



La mostra proseguirà fino al 28 Febbraio 2024 (ingresso libero). Orari: 10-12,30/16-18,30(feriali); Domenica 18 e 25 Febbraio 2024 16-18,30; Chiuso Lunedì .







