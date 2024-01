Corso di sommelier l livello Ais delegazione Pisa

Sabato 3 febbraio open day a ingresso libero alle ore 18.30 presso la Stazione Leopolda (salone piano terra).

Sarà presentato il corso sommelier I livello in partenza mercoledì 7 febbraio a Pisa.

??

Scoprirai da vicino cosa vuol dire entrare a far parte della squadra Ais Pisa! Il vino non mancherà??!

Assaggi per tutti e degustazione guidata, oltre alla presentazione del corso di primo livello in partenza.



VUOI ISCRIVERTI AL CORSO DI I LIVELLO a Pisa?

Vai sul sito di Ais Italia e diventa socio.

Poi vai su https://aistoscana.it/delegazioni/pisa/ e clicca sul bottone 'Iscriviti subito'