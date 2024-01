Crock, rassegna di musica croccante: Addison Groove al Deposito Pontecorvo

Deposito Pontecorvo presenta

From UK

Addison Groove

il 13 gennaio 2024 presso il circolo Deposito Pontecorvo, alla Fontina/Ghezzano (Comune di S. Giuliano Terme)



Sul palco del circolo di via Carducci a Ghezzano, nell’ambito della rassegna Crock organizzata dall’Associazione Pontecorvo con il sostegno della Fondazione Pisa, arriverà sabato 13 Gennaio, direttamente da Bristol, Addison Groove, uno dei produttori/DJ che hanno stravolto la musica elettronica degli ultimi anni, pioniere del Chicago Footwork e Juke con il compianto DJ Rashad, creatore di suoni Dubstep, Acid e Techno classics e designer dei ritmi Jungle più potenti in circolazione; ha pubblicato dischi con 50Weapons, Astrophonica, Hyperdub, Tectonic, Tempa, Swamp81 e Gutterfunk.



Addison Groove combina tutti i sapori giusti di Techno, Electro, Jungle e Juke, ritmi di batteria essenziali e linee di basso acide per scolpire un groove unico e contagioso, dando un approccio unico e versatile a molti generi di musica underground. È un'impresa rara per un artista ottenere rispetto in un genere, per non parlare della maggior parte della musica elettronica underground. Il produttore di Bristol Tony Williams AKA Addison Groove (precedentemente noto come Headhunter), è riuscito a farlo. Pilastro della scena Dubstep, attivo dal 2006, ha pubblicato numerosi singoli per Tempa e un album (Nomad) per l'etichetta nel 2008.



Il 2010 ha segnato la sua prima uscita ("Footcrab / Dumbsh*t") come Addison Groove sull'etichetta di Loefah, Swamp 81, e presenta campioni sminuzzati influenzati dal suono Chicago Juke/Footwork. Come citato in “The Quietus”, ha svolto un ruolo significativo nell'introdurre questa scena musicale nel continuum della Bass Music del Regno Unito e ha contribuito a consolidare il legame tra i due, collaborando con il pioniere del genere Dj Rashad, presente nel suo album "Double Cup". Ha anche pubblicato per l'etichetta di Pinch, Tectonic, 50 Weapons (Modeselektor) e 3024 (Martyn).



Dal 2012 Addison Groove è stato in tournée in nightclub, festival, radio ed emittenti come Boiler Room, Fabric (Londra), Berghain (Berlino), Keep Hush e Glastonbury. Oltre a Dubstep, la sua esplorazione della scena bass britannica gli ha permesso di attirare l'interesse di piattaforme mediatiche mainstream come BBC Radio 1, Dazed, Vice Magazine e The Red Bull Music Academy dove è stato docente. Ha anche collaborato con Sam Binga e il veterano della Drum & Bass DJ Die e ha pubblicato su Pretty Weird, Exit, Worst Behaviour, Hessle Audio, Gutterfunk e Dance Trax.



Ha combinato con successo tutti i sapori giusti di Jungle, Juke, Footwork, ritmi di batteria essenziali e linee di basso acide, per scolpire un groove unico e contagioso, dando un approccio unico e versatile a molti generi di musica underground. Nel febbraio 2023 Moschino ha utilizzato il suo brano "Eh Wut" per la collezione Autunno / Inverno 2023 alla sfilata di Milano.

Aspettati un viaggio selvaggio fatto di fluidità di genere e ritmi vivaci.

Porte aperte dalle 23.30. Biglietti disponibili in cassa, costo €10.

Deposito Pontecorvo è un circolo affiliato a ENTES a cui si accede esclusivamente con una tessera dal costo di €5 (da fare nei giorni precedenti alla data interessata o altrimenti tramite il ns sito internet). È un centro di condivisione e formazione dedicato principalmente alla musica ed è anche uno spazio per eventi.



Il Circolo Deposito Pontecorvo si trova in via Carducci, 13 a La Fontina (Ghezzano/S. Giuliano Terme), vicinissimo al supermercato Carrefour, a dieci minuti di bicicletta dal centro di Pisa. Consultando la pagina Instagram o Facebook/deposito.pontecorvo potrete rimanere sempre aggiornati sul calendario degli eventi, oppure tramite il sito internet www.depositopontecorvo.it dove è anche possibile fare la richiesta di tesseramento al circolo.