Degustazione di vini greci sulla terrazza del Royal Victoria

Giovedì 24 giugno l'appuntamento settimanale con 'The Wine Terrace', sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, è con i vini greci.

Il team de Il Nomade di Vino porterà infatti alla scoperta di una terra mitologica, dove il vino viene fatto da millenni e che sta ritrovando il posto che merita nell’Olimpo delle grandi zone vocate alla viticoltura.

La cantina ospite della serata è “Palivou”, una cantina biologica nata verso la fine del Novecento poco distante da Corinto, nel Peloponneso, nel cuore della regione chiamata Nemea.

I vini in degustazione saranno tre, un bianco e due rossi, prodotti con le uve tipiche del territorio, quelle che da secoli occupano i vigneti dell’area.

In abbinamento, un piatto con alcune delle più caratteristiche preparazioni della cucina tradizionale greca.



L’appuntamento è per le 19.30 presso la terrazza del Royal Victoria.

Il costo della serata è di €25 (degustazione + abbinamento gastronomico)

L’evento è per soli adulti.

Raccomandata la puntualità.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 388 8894672 oppure via email a info@ilnomadedivino.com

