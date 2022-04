Degustazione di vini e passeggiata in vigna per il 25 aprile

Lunedì 25 aprile a Calci passeggiata in vigna per scoprire come nasce il vino biologico e naturale della Fattoria San Vito. A seguire degustazione di 4 vini accompagnati da bruschette con olio Extravergine di oliva bio, formaggi a km 0 e verdure. Un'occasione per trascorrere una mattina diversa dal solito, circondati dal verde dei Monti Pisani.



al 3470674838 wapp o info@fattoriasanvito.itN.B. Posti limitati. L’evento sarà svolto in sicurezza all’aperto seguendo le norme anti Covid sul distanziamento e alla sanificazione. In caso di maltempo l’evento non sarà effettuato.