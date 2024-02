Edda in concerto al Backstage Academy

Dopo i concerti di presentazione dell’album 'Illusion', uscito a settembre 2022 per AlaBianca Group e prodotto da Gianni Maroccolo (Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz), Edda (storica voce dei Ritmo Tribale) torna a esibirsi dal vivo nei club italiani con il Minimal/Animal Tour per una serie di date che lo vedranno protagonista nella stagione live autunno inverno 2023/2024.

Accanto a lui la sua collaudata band, i Semplici, per questa occasione 'karmicamente schierata' in trio, con arrangiamenti rinnovati e una nuova setlist. In scaletta, oltre ad alcune sorprese, anche i grandi classici che contraddistinguono la discografia di Edda e i brani dell’ultimo disco che lo confermano una delle voci e dei compositori più originali della scena alternative rock italiana.

Appuntamento al Backstage Academy giovedì 22 febbraio. Apertura porte ore 21.30; inizio live ore 22.00.