Trekking dal Lago di Santa Luce al Giardino della Spiritualità

Un Trekking slow, sensoriale e consapevole dal Lago di Santa Luce al Giardino Lipu della Spiritualità di Pomaia.

Si parte dalla Riserva naturale del Lago di Santa Luce, immersi nei colori e profumi di questo angolo biodiverso. Guidati dai suoni della natura, i partecipanti andranno alla scoperta di innumerevoli forme di vita, per poi proseguire al calare del sole su fino al centro abitato di Pomaia, per arrivare al Giardino Lipu della Spiritualità dove, circondati da una bellissima natura, si incontrerà la Signora Elda ed i suoi animali.

Un luogo suggestivo creato per proteggere la vita animale e la biodiversità, dove ci si fermerà per un pranzo in semplicità e in condivisione. Dopo prevista una meditazione.

Ritrovo c/o centro visite h. 9.30

Percorso: piuttosto facile.

Possibile presenza di piccoli guadi sul percorso e piccole salite e discese. Strade poderali.

Lunghezza del percorso: 13 Km circa complessivi andata e ritorno, con ritorno sulla stessa strada dell’ andata.

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking (obbligatorie), indumenti comodi e a strati, acqua.

Passeggiata adatta per chi ha una buona resistenza nella camminata. Per i ragazzi dai 13 anni di età in sù.

Portare una copertina o un telo per pranzare all’aperto.

Pranzo in condivisione, ognuno porta qualcosa e se vuole puo’ condividerlo con gli altri.

La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: invia un messaggio o chiama il 3470842653

Oppure: 3357008565 / riserva.santaluce@lipu.it

Foto: pagina Facebook dell'evento