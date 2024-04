Escursione: Vicopisano e Buti sul Monte Pisano

Il borgo incastellato di Vicopisano spicca nella piana, al confine sudorientale del Monte Pisano.

Roccaforte della Repubblica marinara pisana, la sua sagoma è oggi caratterizzata dalla Rocca del Brunelleschi, il famoso architetto del Rinascimento.

Da qui i partecipanti partiranno per l'escursione, un percorso storico e naturalistico che ci condurrà all’altro borgo di confine, Buti, adagiato nel cuore di una conca circondata da oliveti.



Partiranno dalle mura di Vicopisano e seguiranno il corso della Serezza.

Giunti in località Il Termine inizieranno la salita, per un breve tratto su strada asfaltata, raggiungendo l’avamposto medievale di Castel di Nocco, con l’antica chiesa intitolata a San Michele e i ruderi del Castello di Sant’Agata sul bellissimo punto panoramico soprastante.

Riprenderanno i passi verso Buti e qui faranno una breve sosta per la nostra merenda di metà mattina.

Dopo essersi rifocillati, ecco l’immersione nel cuore del Monte Pisano fino a riaffacciarsi a sud nello splendido pianoro di Col di Cincia, e qui pranzo di fronte a un vasto panorama.



Nella seconda parte della giornata discesa lungo un strada bianca circondata da case deliziose e macchia e piante in fiore, passeranno dalla Torre, intatto manufatto dell’anno Mille, e arriveranno all’antichissima Chiesa di San Jacopo in Lupeta.

Qui saranno accolti dal Comitato “Vivere San Jacopo”, che aprirà le porte alla visione e alla conoscenza di questo piccolo, meraviglioso gioiello romanico.

Terminata la visita, discesa nel piano e rientro a Vicopisano attraverso la storica località di Campomaggio.



Lunghezza: 13 km

Dislivello: 450 m

Difficoltà: media, adatto a persone abituate a camminare

Non adatto sotto i 12 anni ma i genitori sono invitati a contattare gli organizzatori per un confronto preliminare.



Max 20 Persone - prenotazione obbligatoria





https://www.azimut-treks.it/escursione-vicopisano-buti