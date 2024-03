Nell’ambito dei Seminari dell’Università Aperta, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 18:00, presso la sede della Biblioteca Franco Serantini, in via Carducci 13, loc. La Fontina, verrà presentato il libro di Lorenzo Carletti e Cristiano Giometti Fascismo e democrazia al MoMA di New York nel 1940: storia di una mostra mancata

(Carocci, 2023).



“Giugno 1940. In seguito alla conquista tedesca di Parigi, Nelson e Abby Rockefeller decidono in gran segreto di allestire al MOMA di New York una mostra politica. Solo pochi ne conoscono il titolo: For us the living. Vengono coinvolti l’urbanista Lewis Mumford, Leslie Cheek, direttore del museo di Baltimora, e Alfred H. Barr, Jr., a capo dell’istituzione newyorkese. Dal loro incontro nasce il progetto di un’esposizione multimediale articolata in due sezioni: la prima (distopica) illustra l’affermazione del fascismo oltreoceano, la seconda (utopica) celebra la democrazia finalmente compiuta in America. Tuttavia, l’evolversi degli eventi bellici e i costi elevati del progetto fanno cambiare idea ai Rockefeller e la mostra non viene realizzata. Il libro ricostruisce il contesto culturale in cui tale esperienza ha preso forma e accompagna il lettore in una visita virtuale a questa innovativa esposizione rimasta in un cassetto, che avrebbe dovuto fare da contraltare alle grandi rassegne allestite dai regimi dittatoriali europei”.

Lorenzo Carletti insegna Storia dell’arte al Liceo artistico “Franco Russoli” di Pisa.



