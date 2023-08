Festa della Rocca di Ripafratta

Due giorni di scoperta del territorio di Ripafratt), borgo dell'antico confine tra Pisa e Lucca, ai piedi del Monte Pisano, sulle rive del Serchio: il 9 e 10 settembre 2023 torna la "Festa della Rocca e del suo Territorio", 11° edizione, organizzata dalla Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca", tra storia, natura, sport, esplorazione, musica, cibo e cultura.

In programma:

visite guidate alla Rocca di San Paolino, al borgo, al campanile medievale e alle torri di avvistamento;

tante escursioni alla scoperta del territorio, dei suoi monumenti e del suo paesaggio, sui sentieri dei nostri monti;

soft rafting, canoe e SUP in Serchio;

biciclettate e passeggiate nella natura;

attività per bambini nella natura, yoga nel bosco per tutti;

tiro con l’arco storico;

ristoro genuino, birra e gelato artigianali, musica dal vivo;

presentazioni di libri.

Alcune attività richiedono una prenotazione. Per conoscere il programma completo e prenotare: www.salviamolarocca.it/festa Per qualunque informazione è possibile scrivere a festa@salviamolarocca.it o inviare un whatsapp al 339.8358584.



La "Festa della Rocca e del suo territorio 2023" è organizzata dalla Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca" in contitolarità con CESVOT, in collaborazione con la Cooperativa di comunità Ripafratta, con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.