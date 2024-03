'Fino all'ultimo battito', presentazione del libro di Ida Sassi a OpenPi

Con una narrazione fluida, moderna, attenta e riflessiva l’autrice, Ida Sassi porta il lettore nuovamente nella vita di Guido Valenti con il nuovo romanzo 'Fino all’ultimo battito' edito da Leone Editore. Un nuovo giallo milanese che cattura l’attenzione del lettore, coinvolgendolo nella storia, come tutti i romanzi di Ida Sassi. Questa volta saremo di fronte a un Guido Valenti che dovrà affrontare i propri demoni per chiudere definitivamente l’indagine. L’autrice fa in modo che il lettore accompagni il vicequestore Valenti alla riscoperta per l’ossessione del ricordo, e al tempo stesso il potere salvifico della memoria.

Trama

Una sera, a Milano, viene uccisa una giovane donna, Clarissa Gandini. Il vicequestore Guido Valenti scopre che, quindici anni prima, Ilaria, la sorella di Clarissa, è stata assassinata insieme a un uomo e a un bambino. Un delitto spietato, senza movente e senza colpevole, commesso utilizzando un bisturi. Clarissa ha continuato a indagare, sola contro tutti. Guido si convince che esista un testimone di quel delitto, qualcuno che sa molte cose e che si nasconde. Tocca a lui individuare chi ha tradito Clarissa, tocca a lui dare voce alle vittime che chiedono di raccontare la loro storia. Il vicequestore Valenti deve ricostruire avvenimenti lontani nel tempo, protetti dagli anni e dai segreti, deve scegliere nuovi alleati, riconoscere chi gli è amico tra i volti nuovi che lo circondano…

La presentazione si terrà venerdì 15 marzo alle ore 17.30 presso i locali della centralissima OpenPi in Piazza Vittorio Emanuele II. L’autrice dialogherà con Titina Maccioni e ci sarà un saluto da parte del presidente dell’Associazione Pugliesi a Pisa. L’evento è organizzato dalla Libreria Erasmus di Pisa e dall’ufficio stampa Brassotti Agency & Associati.

Alla presentazione seguirà un brindisi.