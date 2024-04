Fulci djset 100% vinile

In occasione dei Vespa World Days, VIVO! si tuffa nelle atmosfere vintage ed analogiche del passato!



A sonorizzare la serata di venerdì 19 salirà in consolle FULCI (Hang On Soul Club / La:Limonaia) con il suo djset 100% in vinile.

Sui piatti gireranno soul, beat, calypso, latin e le atmosfere 'cinematiche' delle soundtrack italiane di Umiliani, Piccioni e Morricone.



FRANCESCO CORSAGNI in arte Fulci



Fulci è fondatore di 'Hang On Soul Club', 'Brit On', 'Etsotica' e molti altri format ed è socio fondatore de La Limonaia Club di Fucecchio e di quello che fu il Tender Club di Firenze.