'Gaza delle genti', Raniero La Valle presenta il suo libro con il prof. Iacono

Mercoledì 17 Aprile alle ore 17 al circolo Alhambra Raniero La Valle presenta il suo libro 'Gaza delle Genti' (Bordeaux Edizioni, 2024) in dialogo con il professor Maurizio Alfonso Iacono, già docente dell'Università di Pisa e Angelica Gatti dell'associazione 'Il Coraggio della Pace- Disarma'. A seguire ci sarà una apericena.



Il libro di La Valle affronta il dramma di Israele e del popolo palestinese, pone domande inquietanti su quanto sta accadendo, su ciò che è già accaduto e su cosa potrà accadere. La Valle ribadisce le ragioni della Pace tra popoli e religioni, contro la logica di guerra che sta dominando il mondo.



Il professor Iacono dell'Università di Pisa, da sempre attivo politico intellettuale, ragionerà con La Valle sul vuoto politico e sul vuoto di senso generato dalla guerra e sugli anticorpi intellettuali che possono fermare questa deriva.



Sarà un momento per parlare di pace e l'occasione per poter firmare per la lista PACE TERRA DIGNITA', la lista di Santoro e La Valle per le Elezioni Europee.





Raniero La Valle. Nato a Roma nel 1931, è stato direttore del 'Popolo' con Aldo Moro e direttore dell’'Avvenire d’Italia', nel tempo del Concilio Vaticano II; giornalista della TV e parlamentare per quattro legislature nel gruppo della Sinistra Indipendente; nella Commissione Difesa della Camera obiettore di coscienza contro la guerra del Golfo ed estensore dei principali articoli della legge sull’obiezione di coscienza; ha promosso e diretto dal 1978 al 1994 la rivista 'Bozze' cui hanno collaborato Italo Mancini, David Maria Turoldo, Ernesto Balducci, Claudio Napoleoni, Piero Pratesi ed altri esponenti del pensiero critico in Italia; è stato direttore di 'VASTI, che cos’è umano?', scuola di ricerca e critica delle antropologie, è presidente dei Comitati Dossetti per la Costituzione e ha promosso i “Cattolici del No” nel referendum per le riforme costituzionali del 2016. Fra le sue opere più recenti: Lettere in bottiglia. Ai nuovi nati questo vostro Duemila (Gabrielli editori 2019); con 'Ponte alle Grazie': Prima che l’amore finisca (2003), Se questo è un Dio (2008), Paradiso e libertà (2010), Quel nostro Novecento (2011), Chi sono io, Francesco? (2015). Infine Un Concilio per credere (Emi, 2013), Ho visto la miseria del mio popolo (Pazzini, 2016), Cronache ottomane di Renato La Valle: come l’Occidente ha costruito il proprio nemico (Bordeaux, 2016).