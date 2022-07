Compleanno 'Galattico' per la gelateria De' Coltelli: si festeggiano i 18 anni di attività

Venerdì 15 luglio appuntamento imperdibile da De’ Coltelli: per festeggiare il raggiungimento della maggiore età della nota gelateria pisana, la pasticciera delle stelle, Loretta Fanella, preparerà insieme al padrone di casa, Gianfrancesco Cutelli, un dessert al piatto a quattro mani dedicato: 'Galattico!'. Una sorta di spirale cosmica (che richiama nella forma il logo della gelateria) su cui orbiteranno dei dolci sferici (un cremoso allo yogurt, una panna cotta, una gelatina di susine, un cremoso alla mandorla) alternati a fiori e frutta di stagione e culminerà al centro con una quenelle di gelato al lampone.

Un gioco di cromie, sapori, accostamenti e consistenze per un dolce che, secondo la filosofia della Fanella, non sarà troppo dolce e che avrà grazia, eleganza, presenza scenica per conquistare gli occhi e anticipare visivamente quell'esplosione di gusto che regalerà all’assaggio. La Fanella, che ha ammaliato i palati di mezza Europa, essendo stata chef patisser nelle cucine stellate di Cracco, Ferran Adrià, Pinchiorri, adesso ha un suo laboratorio a Livorno (il Loretta Fanella Pastry Lab) da cui fornisce hotel, locali, ristoranti gourmet e assaggiare un dessert al piatto preparato da lei è ormai un’occasione più che rara. Sarà una fusione tra due mondi, la pasticceria e la gelateria, vicini ma diversi, che celebrerà il territorio, le eccellenze, la stagionalità e, argomento molto attuale, la sostenibilità.

A fine serata si annuncerà anche il gusto vincitore del contest lanciato nei giorni scorsi 'Crea il tuo Gusto': i clienti della gelateria hanno infatti fino al 14 luglio la possibilità di suggerire il proprio gusto dei sogni, le proposte verranno vagliate (e assaggiate) da una commissione interna e il gusto prescelto entrerà a diritto nell'offerta della gelateria, portando il nome di chi lo ha ideato. Il fortunato vincitore riceverà anche una carta ricaricabile De' Coltelli con un credito da 50 euro da spendere in gelato. La presenza della pastry chef in gelateria servirà ad annunciare una collaborazione tra le due eccellenze del territorio toscano e anticipare la realizzazione di un pop up store che vedrà la luce il prossimo inverno. Dunque appuntamento in Lungarno Pacinotti 23 venerdì alle 18: i primi 100 fortunati avventori saranno omaggiati di un dessert 'stellare' per festeggiare in grande stile il compleanno della gelateria.