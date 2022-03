Al Teatro Verdi arriva lo spettacolo di danza 'Graces'

"Ad aprile fiorisce la danza" è una speciale promozione per gli spettacoli di danza in programma nel mese di aprile. In questo progetto rientra lo spettacolo 'Graces', insignito del premio Danza&Danza come 'Produzione italiana dell’anno 2019' con la seguente motivazione: "Con 'Graces' Silvia Gribaudi continua la sua investigazione sul tema della bellezza mettendo a diretto confronto, anche in un sagace gioco di convenzioni legato ai generi, femminile e maschile, quotidianità e ideale, danza praticata e danza idealizzata".

In scena tre aitanti danzatori che giocano con la stessa Gribaudi. Lo spettacolo, fatto di brevi sequenze coreografiche, si sviluppa passando da una citazione accademica a un numero da show televisivo. La motivazione del premio così continua: "Si alternano con il pubblico per rivendicare ganci intellettualistici, il tutto costruito con una ironia scapricciata che alleggerisce i cuori. Sotto sotto, però, serpeggia una sagace satira non solo dell’attuale costume sociale, ma anche a certi vezzi della danza di oggi, che l’autrice non manca di beccare. Ed è questo che dà solidità a una pièce leggera, sì, ma intelligentemente pensosa". 'Graces' è un progetto di performance, ispirato alla scultura Le Grazie e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo. 'Graces' è realizzato grazie allo sguardo registico e visivo di Matteo Maffesanti, la coreografia è a cura di Silvia Gribaudi, le luci sono disegnate da Antonio Rinaldi, i costumi da Elena Rossi. I tre danzatori, in scena con Silvia Gribaudi, sono: Siro Guglielmini, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo.

Durata dello spettacolo di sabato 2 aprile: 50 minuti senza intervallo. I biglietti, posto unico numerato, sono in vendita al Botteghino del Teatro, al servizio prevendita telefonica 050 941188 e online su www.vivaticket.com.

Inoltre il Teatro propone 'Ad aprile fiorisce la danza', una speciale promozione per acquistare i biglietti dei due spettacoli di danza in scena ad aprile, 'Graces' e 'Don Juan', di Johan Inger per Aterballetto, a 5€ cadauno. I biglietti in promozione saranno acquistabili esclusivamente presso il botteghino del Teatro e alla biglietteria telefonica tel: 050 941188. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it