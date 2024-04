Guerra in Ucraina: chi sta vincendo e le bufale che ci raccontano

Venerdì 19 Aprile si svolgerà un evento dedicato alla Guerra in Ucraina e a tutti i commenti esterni e le bufale che girano intorno ad essa, sui social e in televisione. Il Convegno é organizzato dall’associazione di rappresentanza studentesca dell’Università di Pisa, Universitari Liberi, in collaborazione con i ragazzi di San Frediano.



L’evento é aperto a tutti, universitari e non, sarà una bella occasione di dibattito, infatti dopo l’intervento di Parabellum tutta la platea sarà libera di fare domande.