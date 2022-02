'La guerra in Ucraina': incontro online di approfondimento all'università di Pisa

Si terrà martedì 1 marzo l’incontro online di analisi e approfondimento su 'La guerra in Ucraina', promosso dall’Università di Pisa e curato dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Nel corso dell'incontro si discuterà di come si è arrivati alla guerra, di quali interessi hanno mosso la Russia ad attaccare l’Ucraina, di come decostruire le narrazioni che, come sempre, cercano di legittimare gli atti di guerra, e di come si possa agire, sul piano internazionale e civile, per ritrovare la pace. Dopo l’introduzione del rettore Paolo Maria Mancarella, interverranno Alessandro Polsi, docente di Storia delle relazioni internazionali del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e Simone Paoli, docente di Storia delle relazioni transatlantiche al Dipartimento di Scienze Politiche. Parteciperà alla discussione Enza Pellecchia, direttrice del Centro Interdipartimentale 'Scienze per la Pace' dell’Ateneo pisano, che porterà la testimonianza del CISP ed esporrà le iniziative promosse da RUniPace, la Rete delle Università Italiane per la Pace, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e di cui l’Ateneo pisano è stato uno dei promotori. L’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Teams e potrà essere seguito da tutti gli interessati in diretta sul canale YouTube del Dipartimento, all’indirizzo: https://youtu.be/IYwTUfCAIlA