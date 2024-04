(H)amleto alla Città del teatro di Cascina

Sabato 20 aprile alle ore 21.00 alla Città del Teatro sarà in scena (H)AMLETO un progetto speciale di Factory compagnia Transadriatica coprodotto con Fondazione Sipario Toscana.



(H)amleto è il punto di arrivo della ricerca di Factory su teatro e disabilità, un’indagine sul corpo non conforme attraverso lo sguardo e le parole non conformi che accompagnano la discesa nell’abisso shakespeariano. Un gruppo di attori con e senza disabilità si è cimentato con la tragedia per eccellenza, ne ha scandagliato i temi e le possibilità provando, attraverso di essa a rivendicare la propria esistenza, quell’esserci, quel "to be" che ci fa aggrappare alla vita anche quando ne perdiamo il senso.

Anche le parole di questo (H)amleto sono scritte da una penna non conforme: Fabrizio, autore e attore con la sindrome di Down, scrive il testo come un parto libero di pensieri raccolti per più di un anno, attraverso messaggi e lettere scambiati con le guide, parole in cui persona e personaggio si confondono inventando una grammatica speciale, essenziale ed esistenziale.

(H)amletocon la H posta davanti all’opera ispiratrice che ne diviene simbolo della ricerca e dell’incontro tra i due mondi creativi.





(H)AMLETO

ispirato ad Amleto di William Shakespeare

progetto speciale di Factory Compagnia Transadriatica

a cura di Tonio De Nitto e Fabio Tinella

testo Fabrizio Tana

con Alessandra Cappello, Lara Capoccia, Anna Giorgia Capone, Nicola De Meo, Francesca De Pasquale, Antonio Guadalupi, Alessandro Rollo, Antonella Sabetta, Stefano Solombrino, Diomede Stabile, Fabrizio Tana, Carmen Ines Tarantino, Silvia Lodi, Fabio Tinella, Elena Urso

assistente Carmen Ines Tarantino

luci Davide Arsenio

costumi Lilian Indraccolo

scene Egle Calò

voiceover Lorenzo Paladini

musiche Paolo Coletta

sound designer Graziano Giannuzzi

una produzione Fondazione Sipario Toscana | Factory Compagnia Transadriatica



durata 80'

sala Franca Rame & Dario Fo



SABATO 20 APRILE ORE 21.00

