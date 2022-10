Halloween Party al Centro ippico La Cartuja

Un pomeriggio a tema pieno di attività per tutti! Il Centro Ippico La Cartuja, nel cuore della Valgraziosa, a Calci, è pronto per accogliere bambini (dai 4 anni in su) e famiglie per un Halloween davvero speciale. Le zucche sono già arrivate, le prenotazioni anche (ma c'è ancora qualche posto).

Lunedì 31 ottobre, dalle 15 in poi, festa in maschera con un programma da brividi: giro a cavallo, laboratori creativi, pentolaccia horror, 'scava la zucca' e dark room horror. Il costo è di 15 euro a bambino.

Per prenotazioni chiamare l'associazione Alpha Outdoor Advetures al numero 377 0212257 o scrivere alla mail alphadventutes@gmail.com.