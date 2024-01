Il 2024 segna il ritorno dell’Herbis Trekking tra i boschi di Riparbella, organizzato come sempre dall’associazione Green Riders Experience.

Domenica 28 gennaio, dalle ore 9.00, percorso di 10 km alla scoperta delle erbe spontanee.

La guida Achille Neri - responsabile dell'associazione, coordinatore dell'evento e creatore dei numerosi progetti in collaborazione con la Scuola Media Statale in Natura nel Bosco di Riparbella - accompagnerà i partecipanti in un trekking pensato per accrescere la consapevolezza riguardo le esclusive proprietà e i maggiori benefici delle piante spontanee commestibili rispetto a quelle provenienti da coltivazioni. Durante l’esperienza verrà illustrata l’importanza della stagionalità dei prodotti della natura e del nutrirsi con alimenti la cui biodiversità non è stata intaccata da processi guidati di crescita.



Offriranno il proprio contributo il cuoco di cucina vegetariana e vegana Marco Pierattini (che coltiva da 30 anni la passione delle piante spontanee) e, per la prima volta, il biologo dell’Università di Pisa Mario Minuti che illustrerà i segreti delle erbe che verranno incontrate nel corso della camminata, spiegando anche i processi semplici dell'estrazione dei principi attivi delle piante officinali.



Programma dell’escursione

Ritrovo alla sede della Green Riders Experience in località Il Giardino alle ore 9.00, breve introduzione e tisana alle erbe di benvenuto.

Partenza alle ore 10.00.

Alle 13.00, dopo aver percorso circa 6 km nel bosco, arrivo al Ristorante Agorà di Riparbella con esposizione delle erbe raccolte nel bosco con spiegazione delle loro particolarità e raccolta di altre erbe nella parte alta della collina.

Qui si svolgerà il pranzo con menu vegetariano (tagliere vegetariano, primo piatto, calici di vino abbinati ai piatti in degustazione, acqua, caffè, dolce) con lo show cooking con Marco Pierattini che preparerà un pesto con le erbe che saranno abbinate alla pasta.

Alle 16.00 partenza per il rientro che avverrà con percorso di 4 km, arrivo previsto intorno alle 17.00/17.30.



Tutte le info su: https://toscana-riparbella. greenridersexperience.com