Il Festival Nessiah fa tappa all'Arsenale con il film 'I am not there'

La 26° edizione del Festival Nessiah, organizzato dalla Comunità Ebraica di Pisa (dopo il debutto con i canti sinagogali interpretati da Ville Lignell e Andrea Gottfried e la conferenza dedicata al tema centrale della rassegna “Arte ebraica tra precetti e creatività” con il direttore del Meis di Ferrara Amedeo Spagnoletto) fa tappa al Cineclub Arsenale – Spazio Sammartino.

Mercoledì 30 novembre alle 18 sarà proiettato il film 'I am not there', regia di Todd Haynes con Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger (lingua originale con sottotitoli in italiano).

Si tratta dell’unico film sulla vita di Bob Dylan ad aver ottenuto l’approvazione dell’icona della cultura rock. Il film racconta Bob Dylan dagli inizi della sua carriera come cantante folk, alla conquista del successo nei primi anni ’60, la controversa svolta verso il rock, l’incidente di moto e il conseguente ritiro dalle scene, fino all’ultima parte della sua carriera. Concepito come lo sviluppo narrativo di un visionario racconto poetico scandito per quadri sulle note delle canzoni dell’autore di Duluth, è stato presentato nel settembre del 2007 alla 64ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria. Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Cate Blanchett.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info e dettagli: www.festivalnessiah.it