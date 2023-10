'Il cammino dei canali' a Ripafratta

Torna la passeggiata 'Il Cammino dei canali', domenica 5 novembre alle 14:30: insieme con i volontari della Pro Loco di Ripafratta 'Salviamo La Rocca' i partecipanti andranno da Ripafratta a Rigoli alla scoperta dell'antico Fosso del Mulino, detto anche Canale macinante, un corso d'acqua artificiale di origine medicea. Percorreranno le sponde del Fosso tra storie, leggende, personaggi e luoghi suggestivi. Dal Granduca Cosimo I a Percy Bysshe e Mary Shelley, da paesi scomparsi a santi e miracoli. E non solo. Il ritorno avverrà infatti lungo l'argine del canale Ozzeri, anch'esso corso artificiale che drena la piana di Lucca e che è diventato con il tempo un ambiente unico per flora e fauna.



Ritrovo e partenza alle 14:30 di domenica 5 novembre presso il Giardino 'Antonio Grassotti', vicino alla chiesa di Ripafratta (parcheggio consigliato Stazione FS di Ripafratta). Il percorso è interamente in piano, circa 6,5 km in tutto, e il rientro è previsto per le 17:30. L'iniziativa è a offerta libera e la prenotazione è obbligatoria.



Ci sarà anche la possibilità di un pranzo in loco pre-partenza: il 'Pranzo d'Autunno' si svolge alle 13 presso la sede di Villa Danielli Stefanini, adiacente al giardino. Menu a 18€ con lasagne di zucca, arista con fagioli (o sformato di verdure), castagnaccio.



Per informazioni ed iscrizioni visitare salviamolarocca.it o scrivere a info@ripafratta.it o inviare un whatsapp al 3398358584.