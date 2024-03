'Il maestro dei sogni', presentazione del libro di Marco De Franchi a OpenPi

Dopo il bellissimo “La condanna dei viventi”, Marco De Franchi ha scritto questa seconda travolgente storia, da pochissimo in libreria: 'Il maestro dei sogni'. L'autore, dialogando con la giornalista Elisa Bani, verrà a parlarne Sabato 16 marzo alle ore 18 presso OpenPi in Piazza Vitorio Emanuele a Pisa.



Un thriller adrenalinico, un vortice di emozioni che non allenta la presa fino all’ultima pagina, dove esistono incubi travestiti da sogni e qualcuno li sta trasformando in realtà. Qualcuno che deve essere fermato prima che uccida di nuovo. Valentina Medici, giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, sta per lasciare tutto. L'ultima indagine che ha diretto l'ha ferita, nel corpo e nell'anima, in modo irrimediabile. Ma proprio quando sta per riconsegnare il distintivo, l'Europol la contatta per offrirle un incarico internazionale: dare la caccia alla donna che le ha rovinato la vita e fermare una pericolosa rete di criminali.

Valentina accetta e si trova presto a sprofondare in un gorgo oscuro di violenza e follia. Un assassino seriale è all'opera e i suoi omicidi sono tanto efferati quanto spettacolari. Le vittime non sembrano avere niente in comune. Eppure in qualche modo tutto gravita attorno alla mente. Nel tentativo di andare a fondo dell'indagine e, allo stesso tempo, di riemergere dai propri incubi, Valentina sarà costretta a riallacciare legami che sperava sepolti nel suo passato. Per affrontare i demoni che operano nel mondo, Valentina dovrà sconfiggere i propri demoni interiori. E pagare un prezzo altissimo.