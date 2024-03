'Il trattatello in laude di Dante' di Boccaccio alla Domus Mazziniana per il Dantedì 2024

La Domus Mazziniana e l’Associazione culturale Dannunziana, in collaborazione con la libreria Erasmus, organizzano giovedì 28 marzo alle ore 17 presso la Domus Mazziniana a Pisa, via Massimo D'Azeglio 14, in occasione delle manifestazioni nazionali per il Dantedì, una lettura del Trattatello in Laude di Dante, una delle prime biografie del Poeta, opera di un altro dei padri della nostra letteratura, Giovanni Boccaccio.

Le letture dell'attore Giacomo Lemmetti, che selezionerà alcuni dei passi salienti dell’opera, saranno accompagnate da un’introduzione critica a cura del noto scrittore, poeta e critico letterario Franco Donatini.

Un’ottima occasione per scoprire e conoscere meglio l'uomo oltreché l'artista.

Il testo di Boccaccio costituisce uno dei primi momenti nella costruzione del ‘mito’dantesco. Se da una parte Boccaccio fornisce importanti informazioni storiche su Dante, attraverso vere e proprie “interviste” ante litteram; allo stesso tempo fa di Dante la figura perfetta e compiuta dell’intellettuale, trasformando la sua storia nella celebrazione della poesia quale strumento privilegiato e fondamentale per la conoscenza del mondo.

Un processo che avrebbe trovato proprio in Mazzini, di cui la Domus conserva una rara edizione della Commedia commentata da Ugo Foscolo e curata dal Patriota, uno degli artefici più importanti, così come in D’Annunzio che al modello dantesco si ispirò esplicitamente.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Gradita la prenotazione: tel. 050/24174



tel. 050/24174