In bici alla fabbrica del sale

Gita in bicicletta alla volta delle Saline dell’omonima località in comune di Volterra: è la prossima meta programmata da Fiab Pisa. L'appuntamento è per domenica 3 marzo alla stazione centrale di Pisa muniti di biglietti ferroviari per passeggero e bici alle 7.50: sarà necessario infatti raggiungere in treno Cecina, da cui partirà la biciclettata per Saline di Volterra. La visita guidata alle saline (costo 5€) è prevista nel pomeriggio, dopo il pranzo, e durerà circa un’ora. Alle 15 si ripartirà di nuovo per la stazione di Cecina, da dove il regionale delle 17.54 riporterà i gitanti a Pisa alle 18.44. Il percorso complessivo in bicicletta è di circa 62 km di lunghezza e 490 m di dislivello totale, su strade asfaltate: da Cecina, con alcune salite impegnative, si arriverà a Ponte Ginori e poi a Saline. Dato il notevole dislivello, la gita è indicata per pedalatori allenati o dotati di bici elettriche. È necessario avere la camera d’aria di scorta o il kit di riparazione. Sono inoltre obbligatori luci posteriori anteriori funzionanti e giubbino rifrangente. La gita è riservata ai soci Fiab; sarà possibile tesserarsi per il 2024. Per partecipare è richiesta l’iscrizione entro sabato 2 marzo alle ore 14.00 su www.fiabpisa.it/.

Per info: Carla, carla@fiabpisa.it, 333 1059819; Elisa: elisa@fiabpisa.it; Fabio: fabio@fiabpisa.it.