In bicicletta da Pisa alla Tenuta del Tombolo fino al mare

La Tenuta di Tombolo, all’interno del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, occupa la fascia costiera meridionale del Parco tra l’Arno ed il Calambrone. La Tenuta rappresenta il confine biologico tra le foreste subatlantiche litoranee della Toscana occidentale e quelle mediterranee.

Comodamente in sella alla propria bicicletta si attraverseranno boschi mesofili e pinete, caratteristiche della costa Toscana, ed si osserverà il mare dagli ultimi lembi di dune sopravvissute all’abuso edilizio. Il percorso attraverserà contesti storici particolari come la Basilica di San Piero a Grado.



Logistica:

Appuntamento: alle ore 10 a Pisa centro città

Il luogo dell’appuntamento verrà comunicato al momento dell’iscrizione

Fine escursione: verso le 17.30



Dati tecnici:

Il percorso: si sviluppa per 45 km a/r

Non presenta difficoltà tecniche in quanto non ha praticamente dislivello, quindi adatto a tutti, basta essere in buono stato di salute e buona forma fisica.



Il terreno: si pedala su strade bianche, carrarecce e strade sterrate e in alcuni tratti, su pista ciclabile.

E’ possibile partecipare con la propria bicicletta oppure può essere noleggiata



Altre indicazioni alla prenotazioni:

Costo escursione:

N° di partecipanti: 4-12

Costo: 30 euro/pax adulti

La quota non comprende l'eventuale noleggio della bici



Per info pratiche e tecniche:

Linda Ragghianti - Guida Ambientale Escursionistica

340.6458146

linda.ragghianti@libero.it