International Street Food a Cascina

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

Arriva a Cascina la XVIII tappa della V Edizione dell'International Street food, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà in corso Matteotti venerdì 17 dalle ore 18, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, inizierà dalle ore 12.

Un evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.

In questa tappa ci saranno 25 stand, 20 di food e 5 di birra. Sarà possibile assaggiare gli arrosticini abbruzzesi, le bombette pugliesi, il lampredotto toscano, il coppo di pesce napoletano, le prelibatezze dell’hamburgheria gourmet italiana, tutta carne italiana come la scottona e la chianina, la puccia pontina proveniente da Latina, la cucina messicana, quella argentina e la paella valenciana. Saranno presenti anche un truck con prodotti siciliani provenienti da Palermo, con gli arancini, il pane ca'meusa, i cannoli, la cassata e un banco pugliese con le orecchiette di grano arso, la burrata ed il famoso dolce pasticciotto il tutto proveniente da Lecce. Non mancheranno oltre ad i birrifici italiani, anche quelli stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca, dall'Inghilterra e dalla Germania.

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...