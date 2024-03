La forza del destino in diretta via satellite al multisala Odeon di Pisa

Sabato 9 marzo, alle ore 18,00, verrà trasmessa. in diretta via satellite dal Metropolitan Opera House di New York l'opera di Giuseppe Verdi La Forza del Destino.



Per questo spettacolo, cantato in italiano, sono disponibili i sottotitoli in lingua inglese. Tra le prossime dirette, consultabili anche sul sito www.multisalaodeon.com ci saranno il balletto di Romeo e Giulietta, due produzioni di Madama Butterfly, La Rondine, Il Lago dei Cigni, Carmen. Chiuderà la stagione 2023-2024 l?opera Andrea Chenier in programma l'11 giugno. Biglietti disponibili presso la cassa del cinema e online.