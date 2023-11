Cascina: il 'Circolo dei Super-Eroi' torna in biblioteca e aspetta i più piccoli

Dopo il successo della scorsa edizione, che visto la partecipazione di oltre 250 ragazzi sul territorio, la Biblioteca dei Ragazzi di Cascina si prepara ad essere 'invasa' da decine di super-eroi e super-eroine: fantastici personaggi che però non usciranno da pagine stampate o da grandi schermi, ma dalla fantasia e dalla creatività di ogni partecipante.

Nel laboratorio, che si terrà anche giovedì 23 e 30 novembre, saranno esplorati il linguaggio e le tecniche di base del Fumetto, dei Comics e dei Manga, per dare vita a nuove storie e personaggi: le creazioni originali saranno in seguito esposte in una mostra speciale, curata dagli stessi giovani autori. 'Super-Noi' è un progetto che promuove percorsi e laboratori educativi incentrati sul Fumetto, il Gaming e altri media vicini alle nuove generazioni. E' realizzato dal Circolo Arci Primavera e dall'Associazione Alipes, in collaborazione con il Comune di Cascina e la sua Biblioteca Comunale.

Le attività sono curate e coordinate da Gaetano Spagnuolo, talent scout del Fumetto ed esperto di educazione ai media e alle nuove tecnologie, e da Rachele Imperio, presidente dell'Associazione Alipes e coordinatrice di ludoteche e di percorsi educativi nelle scuole. Porterà i saluti l'assessora al sociale Giulia Guainai. La partecipazione è gratuita e consigliata a ragazze e ragazzi da 8 a 13 anni. Per informazioni e prenotazioni: arcinetwork@gmail.com.