Le notti alle terme di Bagni di Pisa

Le speciali serate spa di Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, la storica struttura termale che nel 1743 fu scelta dal Granduca di Toscana come residenza estiva.

Un palazzo che profuma di storia e tradizione, che conserva lo charme del passato e immerge i propri ospiti in una cornice elegante, senza tempo.



La magia delle terme di notte, in un'atmosfera suggestiva e rigenerante.



Giovedì 11, 18 e 25 aprile

Sabato 6, 13, 20 e 27 aprile



Dalle 20:00 a mezzanotte.



Il programma della serata include:

- Aperitivo con degustazione di prodotti del territorio, finger-food di ricette tradizionali toscane,

frutta fresca e piccoli dessert (a disposizione piatti senza glutine)

- Ingresso alle piscine termali: 4 interne e una esterna a 36° - 38°C con idromassaggi

- Uso Kit Bagni di Pisa (accappatoio, telo bagno e cuffia)

- Lounge Music

- Area relax nella piscina esterna, una zona coperta di 100mq



Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni:



050 885 0432 oppure 442