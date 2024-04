Le vie dei mulini - escursione lungo le vie d'acqua Isola, Orcina, Ecina e Crespina

LE VIE DEI MULINI

Una giornata di escursione lungo le vie d’acqua Isola, Orcina, Ecina e Crespina, sulle tracce dei vecchi mulini e della Steccaia.



La partecipazione è gratuita e la prenotazione è necessaria.



Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone .

Per i bambini fino a 12 anni non occorre la prenotazione.



DOMENICA 21 APRILE

Ritrovo: ore 9:00 al parcheggio di Botteghino

Partenza: ore 9.15

Lunghezza: circa 14 km

Durata: circa 6 ore compreso il pranzo al sacco





PER PRENOTARE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_TbLUe0UyrlP_FuSOM9gJ265ucyoFgGsxddatOo7Rb7ozg/viewform





Si raccomanda:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking o con suola scolpita

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-pranzo al sacco

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Cani:

Al guinzaglio per tutto il percorso.





email: odeporicaets@gmail.com