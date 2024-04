La grande tradizione del Lieder tedesco a Villa Alta di Rigoli

Domenica 21 aprile alle 17, tradizionale appuntamento a Villa Alta a Rigoli del Festival organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina , con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana) e con la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Imprese Pisa.



Anche in questa occasione le proprietarie della bellissima Villa Alta di Rigoli aprono con la consueta ospitalità le porte della loro dimora al pubblico, senza alcun onere per la collettività.

Nei bellissimi ed accoglienti salotti della villa due artisti provenienti dalla Germania, il baritono Christoph Von Weitzel ed il pianista Ulrich Pakusch, porteranno la tradizione dei grandi Lieder, con musiche di Schubert, Schumann, Brahms, Wolf e Mahler. Un programma che permetterà di spaziare in questa forma musicale così caratteristica del romanticismo e post-romanticismo tedesco.



Christoph von Weitzel ha studiato canto a Francoforte con Barry Mora e negli Stati Uniti con il Mº John Lester (Montana-USA). Ha partecipato ad un master di Lied di Elisabeth Schwarzkopf ed in particolare ha collaborato con il baritono austriaco Walter Berry. Ha completato i suoi studi presso l’Accademia musicale di Würzburg (Hochschule für Musik) e a Monaco di Baviera.

Ha cantato in produzioni operistiche e recital di Lied in Europa, Nuova Zelanda e Sud Africa. Si esibisce in recital in tutta Europa e oltreoceano, in Danimarca, Polonia, Svizzera, Austria, Spagna, Italia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Sud Africa, India .… Le registrazioni di cd come “Winterreise” (F.Schubert), “Le più belle canzoni popolari tedesche”, “Le più belle canzoni natalizie tedesche”, “Dem Wasser zu singen” e “Helwich” (registrazione integrale dell’opera “Der Schmied von Marienburg”, di Sigfried Wagner, figlio di R. Wagner) documentano la gamma della sua attività artistica.



Il pianista Ulrich Pakusch ha studiato direzione d’orchestra, pianoforte e organo. Dal 2004 al 2011 Ulrich Pakusch è stato direttore degli studi e direttore d’orchestra al Teatro Mainfranken di Würzburg. Oltre al repertorio classico-romantico, ha diretto numerose opere del XX e XXI secolo, alcune in prima esecuzione assoluta. Oltre alla sua attività universitaria, Ulrich Pakusch ha diretto i Berliner Symphoniker in occasione di una produzione operistica all’Israel Festival di Gerusalemme. Come organista, concerti ospiti lo hanno portato agli organi della Filarmonica di Berlino, della Basilica di San Pietro a Roma, Calgary, Auckland, Nazareth, Betlemme e Gerusalemme.

Prima del concerto, aperitivo offerto da UnicoopFirenze con degustazione di prodotti FiorFiore Coop.



