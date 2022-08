Luca Rovini & Compañeros live a Marina di Pisa

Luca Rovini e i suoi Compañeros tornano a suonare a Marina di Pisa

L'appuntamento è per venerdì 26 agosto al Campo Sportivo di Marina di Pisa, Via Ivizza n. 84.

L'evento si svolge all'aperto e ci sarà possibilità di prenotare la cena.

Come sempre un viaggio nel Rock'n'Roll, Country, Blues e musica d'autore per un paio d'ore di divertimento.

Dall'America a Pisa il viaggio musicale proposto. Luca Rovini, sei dischi pubblicati e vari concerti in giro per l'Italia, torna quindi a far sentire il suo Rock nella sua città



I Compañeros sono:

Luca Rovini, chitarre, voce e armonica

Peter Bonta: chitarra solista

Emiliano Baldacci: batteria

Mattia Bigongiali: basso



Il menù proposto

Pesce fritto totani e gamberi

Servito in cono di carta 8,00 euro

Piatto 12,00 euro

Patatine fritte 3,50 euro

Bottiglia di vino bianco 4,00 euro

Coperto 2,00 euro



Per prenotazioni



Francesca 340 357 5077