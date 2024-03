Massimiliano Ferrati, pianoforte - prima ed ultima produzione sonatistica di Mozart e Beethoven

Massimiliano Ferrati, pianista noto per la sua straordinaria musicalità, la sua forza tecnica ed il carisma delle sue interpretazioni si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale, martedì 19 marzo alle ore 21. Il recital sarà completamente incentrato sulla prima e sull'ultima produzione sonatistica di Mozart e Beethoven. Biglietti in vendita presso il Teatro Verdi di Pisa e online tramite il Circuito Vivaticket. Maggiori info su www.sns.it