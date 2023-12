Match di improvvisazione teatrale di Natale

ADA - Arsenale Delle Apparizioni chiude l'anno con un match di improvvisazione teatrale tutto dedicato al Natale, a cominciare dai nomi delle due squadre di improvvisatori che si fronteggeranno sul palco: "Una Poltrona per due" vs "Mamma ho perso l'aereo".

Le regole sono quelle del più amato format di improvvisazione teatrale: due squadre, i temi suggeriti dagli spettatori, un incorruttibile arbitro, punti, falli e il voto decisivo e inappellabile del pubblico.

Si, esatto, c'è bisogno di VOI!

È tempo di tornare a proporre temi, votare le improvvisazioni e sostenere la vostra squadra preferita in uno spettacolo che non risparmierà niente e nessuno!

Le due squadre d'improvvisatori, a partire dalle 21.00, si sfideranno in una serie di scene ispirate alla millenaria storia del teatro e della letteratura e a quella, un po' meno millenaria, del cinema, della TV, dell'attualità e, perché no, a qualche storia presa in prestito dal pubblico!

Siete pronti ad un Natale di Improvvisazione Teatrale?



Volete prenotare i vostri posti? Potete scrivere a 3923233535.



Per partecipare agli spettacoli presso il Teatro Nuovo è obbligatorio il tesseramento annuale che ha il costo di 3 euro una tantum (non compresi nel costo del biglietto).