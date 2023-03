Teatro Verdi, in scena i 'Miracoli metropolitani'

Giovedì 30 marzo, alle 21, andrà in scena al Teatro Verdi di Pisa 'Miracoli metropolitani', uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo su drammaturgia di Gabriele Di Luca per la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. La pièce, che si propone di gettare "uno sguardo acuto e aguzzo nei meandri dell'animo umano", va in scena nella coproduzione realizzata da Marche Teatro, Teatro dell'Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli -Teatro Bellini?in collaborazione con il Centro di Residenza dell'Emilia-Romagna "L'arboreto - Teatro Dimora La Corte Ospitale".

Mentre le fogne, sature per i continui abusi ambientali, allagano la città, in una cucina fatiscente, si muovono otto personaggi vinti dalla vita: Plinio, ex chef stellato oggi in rovina; la moglie Clara, ex lavapiatti con velleità da imprenditrice; il figlio Igor, ossessionato dal videogame "Affonda l'immigrato"; Hope, tuttofare etiope mossa da obiettivi moralmente discutibili; Mohamed, professore in Libano, rider sfruttato in Italia; Patty, madre idealista di Plinio. A loro si uniscono Cesare, aspirante suicida divorato dal senso di colpa, e Mosquito, carcerato costretto ai lavori socialmente utili. Uno spettacolo dove si ride tanto, ma dove non si ride affatto…

Segnalato tra gli spettacoli imperdibili del 2022, 'Miracoli Metropolitani' è stato scritto da Gabriele Di Luca prima dell'emergenza sanitaria Covid 19, già immaginando una società chiusa in casa: trasporti fermi, disoccupazione al 62%, attività commerciali in fallimento, Santa Messa in streaming… Per restituire al pubblico la concretezza delle tematiche trattate, in Miracoli Metropolitani si cucina davvero, favorendo così anche una forte connessione emotiva fatta di rumori, odori e sapori immaginati. Nella loro cucina sgangherata, i protagonisti devono vedersela con ricette assurde per comporre alla meglio il menù europeo, quello asiatico o africano… spesso usando prodotti precotti e presurgelati dalla dubbia provenienza, esclusivamente per soddisfare le richieste di un mercato globale che vuole nutrirsi sempre di più e pagare sempre di meno.