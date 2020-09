'Miracoli notturni'

Piazza del Duomo meglio conosciuta come "dei Miracoli" è la testimonianza più tangibile della potenza di Pisa come Repubblica Marinara.

I suoi monumenti oltre al lato storico - artistico presentano precise simbologie e curiosi aneddoti spesso sconosciuti agli stessi pisani: venite a scoprirli con noi immergendovi nella sua magica atmosfera notturna!



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 18.15 davanti all'arco di entrata in Piazza Manin.



Prezzi:

12 euro compreso il costo delle radioline

Gratis fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante