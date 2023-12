Natale nel borgo a Montescudaio con Montescudaio sotto l’Albero, la tradizionale manifestazione natalizia che quest’anno si terrà venerdì 8 e sabato 9 dicembre. Mercatini dell’artigianato e prodotti tipici insieme ai banchi dello street food animeranno il centro storico insieme ad un ricco programma di iniziative a tema natalizio in collaborazione con le associazioni e le attività di Montescudaio. Entrambe le giornate vedranno la saletta comunale ospitare nel pomeriggio il Mercatino del Baratto e dell’Usato dei bambini, un modo per incoraggiare il recupero e il riuso e contrastare l’abitudine dell’usa e getta.



Ci sarà Biodivercity con la sua mini fattoria e i laboratori: i volontari dell’associazione, insieme a caprette e mini pony, saranno a disposizione anche per raccontare la propria attività. Musica protagonista: venerdì alle ore 18 Il Coretto dei Pinguini, animo gospel spiritual, con una performance ‘tra il sacro e il profano’, mentre sabato saranno protagonisti gli allievi della scuola di musica Ritmi, dalle ore 15.30, davanti al Comune, e, a seguire, il giovanissimo dj Boccale.



Venerdì 8 lettura animata e laboratorio creativo 'Aspettando Babbo Natale' a cura di Microstoria, dalle ore 15 alle ore 18, in biblioteca comunale (per bambini dai 4 ai 10 anni, gratuito). Aperto dalle 15 alle 18 in questi due giorni anche Il Cedias, Centro di Documentazione Archeologia e Storia che per l’occasione si trasformerà in un Ufficio Postale per le spedizioni di letterine a Babbo Natale. E sarà possibile anche visitare il presepe meccanico, negli spazi a fianco al Cedias.



Sabato alle ore 14.30 Bicyclette Rent & Cafè ospita il laboratorio di biscotti natalizi, 'Piccoli in pasticceria', per creare biscotti di pan zenzero da decorare insieme (per bambini dai 5 ai 12 anni, prenotazioni al numero 3358017977).