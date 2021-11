Inaugurazione di Bestiaire & concerto de 'Il Parto delle Nuvole Pesanti'

Sabato 4 dicembre al Centrum Sete Sóis Sete Luas (Pontedera) alle ore 19 si terrà l'inaugurazione dell'esposizione BESTIAIRE di GorG One, pittore e street artist proveniente da La Réunion, accompagnata dal concerto de Il Parto delle Nuvole Pesanti, band proveniente dalla Calabria, che si esibirà nel nuovo disco I SOTTOMONDI.

Sarà possibile fare aperitivo - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 388 758 3081

Per saperne di più:

GORG ONE vive sull'isola de La Réunion dal 2005 ma è originario di Gémenos, vicino a Marsiglia. In lui il legame tra i graffiti e l'ambiente poetico prende senso naturalmente. Esprime con semplicità il profondo rispetto per la Natura nella scelta dei soggetti che, nella messa in scena e nell'atmosfera dipinta, suggeriscono la fragilità della vita. Con Bestiaire , una rappresentazione della realtà attraverso la rappresentazione di animali, riunisce opere di epoche diverse e condivide con i visitatori alcune fasi della sua vita personale ed artistica.

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI ha finora realizzato 13 album, avvalendosi di importanti collaborazioni di artisti e scrittori. La sua musica fonde stili e linguaggi differenti, dall'etno-rock mediterraneo degli esordi, passando

per la canzone d'autore, fino all’originale world music abbracciata nell'ultimo disco Sottomondi, dove la band racconta di un’umanità caleidoscopica e senza voce, fatta di bambini, donne, immigrati ed emarginati, attraverso canzoni e musiche che servono per vivere, resistere e, a volte, cambiare e con un originale metissage di world music, tra sonorità acustiche e venature elettriche.