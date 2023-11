Mostra di acquarelli e degustazione vini e olio biologici a Calci

A Calci, sabato 18 e domenica 19 novembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la Fattoria San Vito si terrà una mostra di acquarelli dedicati alla Valgraziosa dell'artista Alena Cei Savastyuk.

Sabato alle ore 15.30 vernissage con la pittrice.

La mostra è ad ingresso libero.



Durante l'evento la cantina sarà aperta per degustazioni di vino e olio extravergine di oliva biologico e vendita diretta.

2 vini + bruschetta = 5€



Sarà possibile acquistare direttamente vino ed olio e, per l'occasione, la Fattoria applicherà il 10% di cash-back su tutti gli acquisti.



"L'acquerello mi ha conquistato per la sua freschezza, vivacità e la sua capacità di trasmettere l'emozione del momento. Mi sembra che l'acquerello assomigli tanto al gatto - puoi pensare di averlo "addomesticato", ma non gli puoi togliere la sua libertà." racconta l'artista.

Al?na Cei Savastyuk è nata in un piccolo paesino in Bielorussia.

Da bambina ha frequentato la scuola d'arte, si è poi laureata in relazioni internazionali.

Nel 2015 ha cominciato a frequentare un corso di acquerello di Ekaterina Sava-Ziuzina e frequentato molte masterclass di acquerellisti che usano varie tecniche tra i quali Andrei Arinoushkin, Seghei Kurbatov, Marina Daykovskaya, Igor Sava, Denis Petrulenkov.

Nel 2017 si è trasferita in Italia partecipando anche a mostre estemporanee a Campiglia Marittima, a Gambassi Terme, a Lucca e in altri luoghi.

Dal 2018 ha cominciato ad insegnare l'acquerello e altre tecniche di pittura a bambini e adulti.



E' gradita la prenotazione al 347 067 4838 info@fattoriasanvito.it





Gallery

www.fattoriasanvito.it