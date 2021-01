Mostra Virtuale su Guido Crepax

Prosegue 'Peccioli per piccoli', il secondo ciclo di mostre interattive a cura di Cristoforo Moretti con “West e Crepax. Cowboys, indiani, soldati di carte in hd” dedicata al gigante del fumetto italiano, ideatore di Valentina, Guido Crepax. Una rassegna di personaggi e figurine dedicate al west dal sapore intimo e familiare, come testimoniano i figli nel testo che accompagna la mostra.

­­Per visitare la mostra è sufficiente andare sul sito della Fondazione Peccioliper a questo link https://www.fondarte.peccioli.net/mostre.php

Sarà possibile visitarla dal 27 gennaio al 10 febbraio, scorrendo le immagini, ingrandirle in modo da osservarne i dettagli e scaricarle per iniziare il gioco.